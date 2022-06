Vídeo: Inês Brasil mostra os seios para multidão na Parada LGBT+

Com 19 carros no desfile, o tema do evento este ano foi 'Vote com Orgulho – por uma política que representa'.

Inês Brasil foi uma das celebridades que marcou presença na Parada do Orgulho LGBTQIA+, neste domingo (19) na Avenida Paulista. A artista estava no trio de Ludmilla.

