Vídeo: Pabllo Vittar é atingida por taça no rosto durante Parada LGBT+

Pabllo Vittar foi atingida por uma taça de plástico no rosto durante sua apresentação na 26ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, neste domingo (19), em São Paulo. Apesar do susto, a cantora não se feriu.

Gente? Pabllo Vittar é atingida por uma taça durante show na Parada do Orgulho LGBTQIA+ em São Paulo. pic.twitter.com/mKRzWBsPIy — UpdateCharts (@updatecharts) June 19, 2022

Os fãs da artista ficaram incrédulos com o cena, que foi registrada pelo público e divulgado nas redes sociais pelos. Sem se abalar com o ocorrido, Pabllo continuou com o show.

Nos comentários, a cantora se pronunciou de forma bem humorada. “Eu no lugar dela também teria inveja de mim”, escreveu.