Vídeo: Dynho explode, parte para cima de Nego do Borel e é exaltado na web

No Twitter, o nome de Dynho está nos trending topics, com internautas o exaltando por enfrentar Nego do Borel, que já entrou “cancelado” na casa devido a acusações de violência doméstica por parte de ex-namoradas, entre elas Duda Reis.

O motivo teria sido por barulho na hora de dormir. Vale lembrar que na madrugada do sábado, Nego deu um surto e aos berros chutou baldes e objetos após Mussunzinho reclamar que não estava conseguindo dormir por ele falar alto com Dayane.

Dynho perdeu a paciência com Nego do Borel durante a madrugada na baia de A Fazenda 13.

