Emmy 2021 premia séries e artistas favoritos hoje; Veja quem está na lista

“Wanda Vision” ocupa o segundo lugar na lista com 23 indicações e “The Handmaid’s Tale e “Saturday Nigth Live” vêm em seguida com 21 indicações. Quem será que leva o grande prêmio? Saberemos em algumas horas.

E encabeçando a lista de séries mais indicadas estão “The Crown” com 24 indicações e “The Mandalorian”, com a mesma quantidade.

A programação começa a partir das 20h (no horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela TV fechada no canal TNT.

O tapete vermelho deve agitar a noite deste domingo (19), no Emmy 2021 que apresenta as séries a atores que se consagraram neste ano nas produções norte-americanas.

