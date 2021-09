Noel Gallagher diz que shows do Oasis em 1996 foram maiores da história

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Noel Gallagher, 54, falou que "Oasis at Knebworth", fim de semana no qual a banda de Manchester tocou para 250 mil pessoas, há 25 anos, foram os maiores shows de todos os tempos. "Eu era tão arrogante na hora que não percebi", admitiu o ex-vocalista e principal compositor das canções do Oasis.

"Só depois do [documentário] "Supersonic" (2016) e deste filme que você tenta e se coloca de volta lá e fica arrepiado", disse Noel em trecho do longa "Knebworth 1996", que tem lançamento nos cinemas previsto para o dia 23 de setembro e será disponibilizado, em seguida, na plataforma de streaming Paramount +.

Noel relembrou que antes da apresentação memorável estava mais preocupado em garantir que a televisão do camarim funcionasse do que em se apresentar para a multidão que esgotou todos os ingressos dos dois dias de shows. "Era uma coisa nova. Acho que queria ver a final da Copa da Inglaterra", recordou.

Ele acrescentou na pré-estreia do documentário, em Londres, nesta quinta-feira (16) que aquele foi um show realizado antes da tecnologia. "Se fosse hoje seria com todos os telefones celulares, as pessoas filmando e enviando mensagens de texto para alguém que está assistindo na internet", destacou sobre a apresentação que teve cada ingresso vendido por 22 libras (correspondente a R$ 160).

De acordo com o The Sun, apesar dos constantes rumores de que os irmãos rivais se reunirão, Noel disse que a chance passou. “Seria necessário um conjunto extraordinário de circunstâncias para que isso acontecesse", pontuou o artista. “Não sou o tipo de pessoa que esquece o que foi dito e não esquecerei".