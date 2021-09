Jennifer Aniston desabafa sobre reunião de Friends: ‘foi brutal’

Jennifer Aniston abriu o jogo sobre a sensação do reencontro do elenco de Friends para o especial “Friends: The Reunion”, disponível na HBO Max Brasil.

A eterna Rachel disse, em entrevista ao podcast Literally de Rob Lowe, que encontrar David Schwimmer, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow, e reviver toda aquela experiência que eles viveram juntos na época das gravações de uma das maiores sitcoms de todos os tempos, não foi fácil, emocionalmente falando.

"Voltar lá, foi nostálgico de uma maneira que também foi meio melancólico, você sabe, porque muito mudou e todos nós seguimos caminhos diferentes, alguns fáceis e alguns não tão fáceis para cada um de nós... Foi brutal, e também você não pode desligar isso.", disse.

"Há câmeras em todos os lugares e não consigo parar de chorar... Houve um período em que estávamos todos numa espécie de poça. Talvez David não [chorou], não acho que quebramos David. Mas até LeBlanc se partiu em um ponto. Você sabe, Sr. Durão... Até ele ficou um pouco confuso.", completou.

"Realmente nos abateu muito mais do que esperávamos. Porque em sua mente, você pensa, 'oh, isso vai ser muito divertido viajar no tempo.' Acontece que é meio difícil viajar no tempo.", explicou Jen.

A atriz falou que a sensação de volta no tempo foi amplificada devido ao cenário exatamente igual, ao lado dos colegas. "Você está voltando a um tempo e, veja bem, quando digo que o conjunto foi colocado exatamente de volta, era exatamente tudo igual - até as pequenas coisas nas prateleiras e pequenas coisas minúsculas que estavam dentro um espaço de armazenamento o tempo todo."

"De repente, aqui está você. E, você sabe, 16 anos, muita coisa aconteceu para cada um de nós," finalizou.