Record omite polêmica de assédio de Nego do Borel e levanta fúria em telespectadores

Ao contrário do que muitos pensavam, Nego do Borel não só não será expulso de “A Fazenda”, como teve as cenas de suposto assédio encobertas pela RecordTV. Durante o programa ao vivo do sábado, a emissora de Edir Macedo omitiu as imagens que mostram Dayane bêbada falando “Não” e se desvencilhando das mãos de Nego do Borel, enquanto o cantor tenta, insistentemente, beijá-la, além de passar a mão em seus seios.

Apenas as cenas que mostram um beijo dos dois foi exibida, e depois Solange questionando Dayane e a modelo negando que tenham ocorrido carícias.

Além de não mostrar as cenas que comprometeriam Borel, a emissora também não emitiu nenhum comunicado sobre o assunto.

Além de tudo, no momento do “surto” ao vivo de Nego do Borel, que atirou um balde que quase atingiu Dayane e o cavalo Colorado, as câmeras do Payplus foram tiradas do ar e minutos depois o cantor apareceu rezando, além do cavalo ter sido retirado do local.

Na manhã do sábado, a tag “ASSÉDIO NA RECORD” era a mais comentada do Twitter, com internautas pedindo atitudes da emissora contra Nego do Borel, que aqui fora enfrenta acusações de ex-namoradas, entre elas Duda Reis, de violência doméstica e outros crimes. Com a omissão da emissora, internautas ficaram mais revoltados.