Gui Araújo revela que Anitta traçou estratégia para não ser cancelada antes de notícia vazar

"Eu pensei: 'Meu Deus'. Tinham acabado de cancelar uma galera porque saiu. Aí ela falou: ‘Amanhã, ao meio-dia, vai sair no jornal a matéria que eu e você estamos quebrando a quarentena. Minha equipe está aqui em casa agora e se você quiser vir aqui resolver isso me fala", disse Gui.

"Um dia a gente se viu, ela foi embora e me chamou dizendo que um jornalista do Rio descobriu que a gente estava se vendo. Ela disse: ‘Vão querer cancelar a gente amanhã. Descobriram que a gente está se vendo aqui e minha equipe está aqui’”, começou.

O ex-namorado de Anitta, Gui Araújo, revelou em “A Fazenda 13”, que Anitta traçou uma estratégia para não ser “cancelada” por internautas no início da pandemia em 2020. Gui disse que a cantora surgiu com o plano após saber que um jornal iria publicar que ela furou a quarentena. No início da pandemia, muitos famosos eram fortemente criticados por saírem durante a pandemia:

