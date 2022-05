Vídeo de Wesley Safadão tendo suposto ataque de estrelismo causa polêmica e cantor se pronuncia

Wesley Safadão foi alvo de críticas após viralizar um vídeo seu supostamente destratando uma fã após um show em São Luís do Maranhão. “Um artista dizer que não quer ninguém perto dele”, escreveu a mulher na legenda do vídeo.

Wesley Safadão tem ataque de estrelismo e se recusa a tirar foto com fã



“Não encosta não, não chega perto de mim”. pic.twitter.com/2quN6iWNVF — Nos Trends Brasil (@nostrendsbrasil) May 15, 2022

A situação não repercutiu bem para o forrozeiro, mas logo o ato foi justificado. Segundo a assessoria do cantor, Safadão se dirigia aos seguranças que estavam ao seu redor e estava irritado por estar rodeado por eles, o que ele acha desnecessário. “Ele sempre atende todo mundo que está na passagem dele do camarim ao palco ou em qualquer lugar. Quem conhece ele sabe disso”, informou a equipe do cantor.

Depois, começou a circular um vídeo que mostra outro ângulo, sendo possível ver que ele estava falando com os seguranças de forma dura, pois não gosta de ser apressado por eles enquanto está atendendo aos fãs.



No Instagram, Wesley se explicou para os seguidores a situação e pediu desculpa à fã que se decepcionou:

"Logo na minha chegada, assim que eu cheguei foi feito um cordão de isolamento de segurança. Eu falei pro Eduardo: desfaça esse cordão, moço. Tirei foto com as pessoas, entrei pro meu camarim, fiz atendimento de fã, fã-clube, da imprensa, de convidados. Me arrumo e digo: Tô indo pro palco, cancela aquele negócio de segurança, esse pessoal não sabe, não trabalha comigo diariamente. Mas assim que eu saio, eu falo pro rapaz de camisa branca, o Girino: eu não quero gente perto de mim. Eu tava me referindo aos seguranças. Então assim, peço desculpas à menina que fez o vídeo caso ela tenha se sentido ofendida, isso não foi pra você, isso não vai ser pra vocês jamais. Isso nunca aconteceu e nem vai acontecer. Só pra esclarecer algumas coisas".