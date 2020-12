Viajando a trabalho pela Globo, Murilio Rosa se revolta em avião

Murilo Rosa ficou irritado ao viajar pela primeira vez durante a pandemia da Covid-19. O ator postou uma foto do avião lotado e denunciou a falta de cuidados das companhias aéreas com os protocolos de segurança para evitar a disseminação do vírus.

"Acabamos a novela antes de ontem. Minha primeira viagem desde o início da pandemia para trabalhar. Inacreditável...em duas companhias aéreas que estive presente os protocolos são fracos. Sem nenhum distanciamento dentro do avião. Uma apenas falou sobre a pandemia no fone e outra ofereceu álcool gel. Uma pena. Se tudo mudou porque aqui não? Vcs sabem a resposta??? Realmente...", indagou.

Além de estar com uma máscara no padrão N95, Murilo também usou um óculos de proteção.

O ator estava gravando a novela "Salve-se Quem Puder", que acabou de ter as filmagens interrompidas devido ao aumento de casos de Covid-19 entre atores e equipe na TV Globo.

Nas sexta-feira, Murilo fez um post falando sobre o fim da gravação. "Equipe afinada, e todos sem exceção estavam ali inteiros e lembrando que passamos por um momento assustador e a seriedade desta equipe, da empresa com seu protocolo, me fez mais uma vez me sentir orgulhoso de fazer parte de tudo isso. Vamos em frente sempre. Até...".