Vera Fischer comemora aniversário de seu filho com Felipe Camargo

Vera Fischer usou as redes sociais para parabenizar o filho, Gabriel, que está completando 28 anos nesta segunda-feira (14). O jovem é fruto do relacionamento da artista com o ator Felipe Camargo.

"Hoje meu sagitariano preferido (meu filhote Gabriel) está completando 28 aninhos. Saúde, paz e amor meu pequeno. Você será sempre o meu menino! Te amo", escreveu a atriz.

Vera e Felipe foram casados entre 1988 e 1995 com a união marcada por conflitos. O ex-casal contracenou junto novamente após 24 anos em 'Espelho da Vida', de 2018.