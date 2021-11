‘Ver Marília Mendonça partindo tão neném me fez pirar’, diz Roberta Miranda

A cantora Roberta Miranda passou mal e precisou ser hospitalizada ao saber da morte de Marília Mendonça na última sexta-feira (5). A veterana comentou sobre o choque ao saber da perda da cantora com quem trabalhou em 2017.

“Ainda tem sido difícil para mim. Marília dizia que eu era sua 'ídola'. Aí ela se torna a 'rainha da sofrência', inspira milhões de pessoas e deixa um legado imenso. De repente você percebe que essa artista tão grande foi embora. Ver Marília Mendonça partindo tão 'neném' me arrebentou. Não teve jeito, a morte me fez pirar”, disse Roberta ao Uol Splash.

Roberta se prepara para homenagear Marília no show “My Life”, no dia 20 de novembro em São Paulo.

Miranda lembrou como ficou sabendo da tragédia. “Estava em casa e vi que ela tinha sido socorrida. Saí contente e descubro depois que morreu. Em um mês eu perdi muita gente que amava. Perdi meu analista que estava há 26 anos comigo e o chefe da minha segurança, entre outras pessoas. Não tinha superado e veio a Marília. Não sou hipertensa, mas tive um pico de emoção muito forte. O corpo cobrou. Depois que saí do hospital ainda precisei me segurar em casa, tomando calmante e desaguando em lágrimas na cama”, contou.

Roberta relembrou quando conheceu Marília, que participou de seu DVD ‘Os Tempos Mudaram”, em 2017. “Quando aquela 'coisinha' entrou no palco com uma roupa parecida com as que eu usava e me deu um abraço, choramos. Me via nela. Toda essa correria dela, eu também fiz. Eu e Marília já cantamos por um prato de comida. Tínhamos histórias muito parecidas e o carinho não poderia ser diferente. Gosto de todas as cantoras do chamado 'feminejo', mas a relação com a Marília era especial”.