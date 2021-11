Neymar vive relacionamento aberto com Bruna

O jogador também segue paquerando as beldades no Instagram, trocando likes com várias delas.

Ela também é muito próxima da família e “parças” do jogador. Os dois estariam vivendo um relacionamento aberto - podendo ficar com quem quiser.

Segundo o jornal Extra, o jogador não quer assumir compromisso sério, por enquanto, embora Bruna Biancardi tenha passe livre na sua mansão em Paris, além de assistir às partidas do jogador do Paris Saint-Germain nos estádios.

