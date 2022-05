Velho do Rio se transforma em sucuri para matar Tenório e se dá mal

O Velho do Rio (Osmar Prado) vai se dar mal ao tentar acabar com a vida de Tenório (Murilo Benício) em Pantanal.

Tudo começará quando o guardião da natureza conversar com Muda/Rute (Bella Campos) e descobrir que Tenório foi o verdadeiro responsável pelas desgraças na vida dela e na de Juma (Alanis Guillen).

O ser místico vai pedir que nem Rute e nem Juma pensem mais em vingança, mas as duas estão decididas de que Ternório deverá pagar pelo que fez. O Velho do Rio vai tranquilizar a dupla, e profetizará: "Deixa... Deixa que, no dia que ele chegar na beira do rio, a sucuri vai estar esperando".

Quando Tenório chega ao rio, lá está a sucuri, que na verdade é o Velho do Rio. A cobra já está prestes a picar o vilão, mas o filho Marcelo (Lucas Leto) vai avistar o animal e avisar o pai, que dá um tiro na sucuri encantada.

Ao saber do acontecido, Muda e Juma ficarão preocupadas com o Velho do Rio. Juma fará plantão esperando o amigo.

Somente tempos depois, a entidade chegará à tapera, deixando Juma muito feliz por ter sobrevivido. O ser místico faz uma nova profecia, afirmando que o destino de Tenório já está traçado e que uma desgraça vai acontecer em sua casa. Com informações do Notícias da TV.