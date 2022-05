Latino e Bolsonaro se encontram: ‘você já tá reeleito!’

No vídeo publicado pelo cantor, ele declara mais uma vez apoio ao presidente e garante que sua reeleição vai acontecer: "Tamo aqui ao lado do presidente, o homem que sempre acreditou na retomada. Capitão, pro alto e avante! Você já tá reeleito.", afirmou.

Eu só acredito no que vejo e não no que falam!! #Bolsonaro2022 pic.twitter.com/I9ncQQWoR7

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.