Rogério e Baronesa seriam expulsos de 'Power Couple' após briga, diz Galisteu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A RecordTV mostrou, nesta sexta-feira (27), a sequência de brigas que terminou na eliminação do casal Rogério e Baronesa no "Power Couple", nesta quinta-feira (26). Além do marido de Baronesa, Matheus, Hadson e Cartolouco foram os principais envolvidos.

O reality mostrou a declaração de desistência do casal. "Há duas semanas está complicado. Não há condições de conviver com o Cartolouco. Para não perder minha cabeça, estou desistindo do programa com dor no coração", apontou Rogério.

"Estamos saindo por conta de tudo o que aconteceu. A nossa saúde mental e os nossos filhos valem muito mais. Não tem como ficar aqui", completou Baronesa na sequência.

A apresentadora Adriane Galisteu comentou sobre a eliminação: "Mesmo que eles não tivessem desistido, eles acabariam expulsos. O Rogério infringiu uma regra fundamental desse jogo. Ele colocou em risco a integridade física de outro participante".

Já do lado de fora da casa, Rogério socou uma das janelas ao tentar acertar Cartolouco. Os seguranças do programa foram acionados e cercaram o participante após a ação.

Rogério e Cartolouco trocaram provocações após os pais de MC Gui retornarem para a casa. O jornalista foi chamado de "Vladimir Putin" pelo colega de confinamento.

Na sequência, Cartolouco tentou avançar na direção de Rogério alegando que ele provocou Gabi, sua companheira na casa. Ele foi contido por Mussunzinho, Pe Lanza e outros participantes.

"Você é um nada", disse o jornalista antes de Rogério atirar um copo-d'água em sua direção. "Eu vou me eliminar. Solta ele", pediu ele durante a discussão, ameaçando agredir Cartolouco. Após se afastar, Rogério disse estar decidido a desistir do reality.

A gritaria também foi constante entre os participantes Hadson, Matheus e Brenda. O casal provocou os demais participantes após voltar da DR, o que irritou o ex-jogador de futebol.

"Você não vai ter paz", afirmou Hadson ao encarar Matheus. O participante seguiu gritando e ofendendo o marido de Brenda. Ela também se irritou com a situação e discutiu com o atleta.

A briga seguiu por minutos. Brenda ameaçou cuspir nos participantes, mas não concluiu o ato. Hadson também provocou Matheus, afirmando que ele já agrediu mulheres.

Apenas no final da sequência de brigas, a Record mostrou Rogério anunciando a desistência aos demais participantes e buscando mais uma conversa com Cartolouco. Ele quebrou a janela após tentar acertar o jornalista.

"Você não disse que ia pegar minha mulher?", continuou Cartolouco ao insistir que Rogério provocou Gabi, o que iniciou a discussão.