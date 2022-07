Vazou! Bruna Marquezine posta sem querer foto do visual de Jenny em Besouro Azul

A atriz apareceu pela primeira vez na pele de Jenny, namorada de Besouro Azul, interpretado por Xolo Maridueña. Usando um look todo preto com calça e jaqueta de couro, a brasileira estava próxima a uma motocicleta, de frente para o ator mexicano - com o traje do super-herói -, enquanto os dois pareciam receber instruções da equipe.

