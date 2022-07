Fogo atinge lateral de palco durante show e extintor não funciona

O show do grupo de pagode Akatu foi interrompido por um princípio de incêndio no palco, na noite do sábado (16) em Belo Horizonte. Uma das laterais do palco pegou fogo e o extintor não funcionou, dificultando a apagar as chamas.

A lateral do palco de um show de pagode da banda Akatu, no Mirante Raja Grill, na região Centro-Sul de BH, pegou fogo na noite de ontem (16). pic.twitter.com/cQJTRl8Czl — BHAZ (@portal_bhaz) July 17, 2022

O público observava as chamas consumirem parte da estrutura enquanto a equipe tentava apagar o fogo sem sucesso com o extintor. Em seguida, a produção passou a jogar areia.

Imagens feitas pelo público mostram o momento em que o show foi interrompido. "As apresentações começaram por volta das 15h, mas o show do Akatu foi às 19h. Logo no início, eles colocaram efeitos especiais e o fogo atingiu uma das colunas da lateral do palco. Tinha um tecido enrolado na estrutura", disse um homem que esteve presente no momento e não quis se identificar.

"Depois chegaram outras pessoas, pareciam bombeiros civis. Quem estava mais perto do palco precisou se afastar. O fogo apagou e o show continuou. Mas o que chamou a atenção mesmo foi o extintor não funcionar, em locais com aglomeração é preciso ter. Não sei se lá tinha o alvará para funcionar e os equipamentos necessários", completou.

Em nota, a organização do evento alegou que a equipe conseguiu controlar as chamas com os extintores que estavam disponibilizados em toda a área do Mirante Raja Grill.