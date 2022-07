Melody rebate Anitta e em lavação de roupa suja: 'senhora de quase 40 anos'

Anitta rebateu afirmando que a tal música copiada de Ariana Grande não é de autoria de Melody e que conhece os compositores, mas que a adolescente pode ficar tranquila que ela não irá denunciar o plágio para eles: Foi quando Melody resolveu rebater a cantora com um textão lavando a roupa suja que existe entre as duas.

Entenda a treta - Tudo começou com Anitta se defendendo das críticas no Twitter após afirmar que não é petista, embora esteja apoiando Lula nestas eleições. Quando rebatia uma internauta sobre a questão de estratégias de marketing no estilo “falem bem ou falem mal, mas falem de mim”, Anitta citou como exemplo Melody e afirmou que “nada que ela faz é de fato sério e profissional, mas ela consegue ótimo engajamento e se manter no mercado por criar tretas brigando sozinha”.

Após Anitta lembrar que a música que Melody anda ostentando estar em top 1 nas paradas é copiada sem autorização de Ariana Grande, a adolescente interpretou isso como uma “ameaça” de exposição do plágio e aproveitou para relembrar outros pontos de desentendimento ao longo dos anos entre as duas, chegando a chamar a cantora de 29 anos de "senhora de quase 40 anos". Leia na íntegra:

