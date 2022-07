Anitta dá invertida em Melody após cantora ostentar top 1 de música: 'conheço os compositores'

Em resposta, Melody gravou um vídeo dizendo que Anitta não tira o seu nome da sua boca e que a sua música está em top 1 no Spotify. Foi quando Anitta deu a resposta acima. A treta entre as cantoras não é de agora. Melody causou polêmica recentemente ao regravar sem autorização a música da 'poderosa', "Faking Love".

Entenda - Tudo começou com Anitta se defendendo das críticas após afirmar que não é petista nas redes sociais, embora esteja apoiando Lula nestas eleições. Quando rebatia uma internauta sobre a questão “falem bem ou falem mal, mas falem de mim”, Anitta citou Melody e afirmou que “nada que ela faz é de fato sério e profissional, mas ela consegue ótimo engajamento e se manter no mercado por criar tretas brigando sozinha”.

A cantora rebateu dando uma invertida daquelas, ao afirmar que a música “Assalto Perigoso” copiada de Ariana Grande não é de autoria de Melody: “Eu conheço os compositores da música que tu bateu top 1 mana. Acho que vc não conhece eles não porque a música é da Ariana Grande no caso né... mas fica tranquila q eu não mostrei pra eles se não... agora faz um falsete cantando o nome do Lula só de brinks [brincadeira] aí pra nós que aí tu vira notícia”.

Anitta tirou um intervalinho da sua turnê na Europa neste domingo (17) após se apresentar no Lollapalooza Paris, para dar uma tréplica a Melody após a cantora adolescente rebater uma crítica que a ‘Girl From Rio’ fez sobre sua postura na carreira.

