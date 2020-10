Vaza áudio de Marcelo de Carvalho aos berros com palavrões para ex-namorada

Como contamos aqui, Marcelo de Carvalho terminou o namoro de dois anos com Simone Abdelnur. Mas nesta terça-feira, o dono da RedeTV! foi alvo de um vazamento do áudio em que grita e lança palavrões para a então namorada, durante um “ataque de fúria”.

Segundo o site Notícias da TV, o “piti” aconteceu quando Simone decidiu levar os seus filhos, frutos de outros relacionamentos, para a viagem que Marcelo planejava com ela. Querendo privacidade, ele descontou toda a fúria nas mensagens. "Puta que pariu, Simone. Agora você está me enchendo o saco, cacete. O que eu tô explicando pra você é o seguinte: nós íamos ficar metade das férias com crianças e metade sem criança. E na metade das férias sem criança eu queria férias inteiras com criança. Você entendeu? Ou precisa desenhar, caralho? Porra", diz o empresário nos áudios.

Ainda segundo a publicação, o áudio foi enviado por uma amiga de Simone, que ficou preocupada com a arquiteta, que estaria abalada pelo fim do relacionamento.