Marcelo de Carvalho está solteiro novamente. O dono da RedeTV! terminou o namoro de dois anos com a arquiteta Simone Abdelnur, em meio à crise que a emissora enfrenta.

O empresário engatou o namoro após o fim do casamento com Luciana Gimenez. Segundo o 'Notícias da TV', foi Marcelo quem decidiu por um fim ao relacionamento, tendo a última conversa na noite do dia 20.