Um Lugar ao Sol: Christian se casa com Bárbara após ser 'enterrado' por Lara

Quanta emoção! "Um Lugar ao Sol" terá momentos marcantes no capítulo da sexta-feira (12), com direito a casamento após enterro.

Como assim? Entenda o que está acontecendo e acompanhe abaixo o resumo [atenção, contém spoilers do próximo capítulo].

De acordo com o Gshow, os gêmeos Christian e Christofer (ambos interpretados por Cauã Reymond), foram separados nos primeiros meses de vida, sendo que o primeiro foi adotado por uma família rica que mudou seu nome para Renato, enquanto Christian viveu a infância num orfanato.

Somente aos 18, Christian descobre que tem um irmão gêmeo e vai atrás dele no Rio de Janeiro. Depois de 10 anos procurando, ele finalmente fica cara a cara com Renato. No encontro, Christian conta que está sendo ameaçado por traficantes.

Renato quer ajudar o irmão e vai atrás dos traficantes, sendo morto em seu lugar.

Atordoado, Christian vê a vida boa que o irmão tinha e acaba resolvendo tomar o seu lugar, se passando por ele.

Ele deixará Lara (Andréia Horta) acreditar que ele está morto. Ela fica arrasada no enterro, sem saber que o corpo é na verdade do seu cunhado.

Enquanto isso, Christian mergulha na vida de Renato e começa a vida nova ao lado de Bárbara (Alinne Moraes), que nem imagina que o seu amor de verdade está morto.

Mesmo desconfiada da mudança brusca de comportamento, ela ficará encantada ao finalmente ouvir o pedido de casamento que ela tanto esperava.

As cenas do casório serão exibidas no sábado (13).