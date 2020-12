Turbinada, Tati Zaqui sensualiza com top branco sem sutiã

Mesmo se recuperando de uma cirurgia de emergência devido a uma endometriose, Tati Zaqui deixou os seguidores empolgados com um vídeo sexy publicado nesta quarta-feira (2) no Instagram. A funkeira dançou 'de leve' usando um top branco no tamanho 'mínimo', deixando os seios livres durante o embalo.

Nos Stories, Tati contou que agora que está se recuperando da cirurgia que precisou fazer, e que em breve falará mais sobre o assunto.