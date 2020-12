Jesuíta Barbosa faz rara declaração ao namorado, Fábio Audi

Jesuíta Barbosa fez um post romântico nesta quarta-feira (2) ao fotógrafo Fábio Audi, que é apontado como seu namorado desde 2014.

A declaração veio acompanhada de um retrato do próprio ator, que foi registrado por Audi: "Sempre gostei de dizer 'róseo', me referindo à cor. Aprendi assim. Me lembra sempre a rosa como imagem em pigmento. Azul nunca foi a cor mais quente. Esta foto é do Fábio Audi, meu amor", escreveu Jesuíta.

O ator, que fez 'Verão 90' como o seu trabalho mais recente na Globo, é muito discreto e falou poucas vezes sobre a sua sexualidade. Ele já chegou a afirmar que achava "limitadora" a "a ideia de se colocar como hétero ou viado", e, por fim, disse: "Mas se for pra me colocar em função da comunidade, pode escrever aí: sou viado".