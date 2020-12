Jornalista Luís Fernando Souza Pinto é demitido após 44 anos de Globo

O jornalista da TV Globo, Luís Fernando Silva Pinto, de 65 anos, foi demitido depois de 44 anos de emissora. Ele é correspondente internacional nos Estados Unidos e fez uma despedida emocionante durante sua participação no "Jornal das Dez" (GloboNews) desta terça-feira (01).

"Em 44 anos, eu vi a inutilidade das guerras, vi as pessoas que mais precisam serem frequentemente a prioridade menor, vi líderes que têm a ilusão de que sabem e acham que cargo é um direito, e não uma dedicação", afirmou. "E quando perdem o poder passam a enfrentar a realidade do esquecimento, e, pior, o julgamento da história."

"Mas eu vi também coisas extraordinárias: literalmente, os nossos olhos conhecendo mais da imensidão do universo, ou o oposto, desvendando os elementos básicos daquilo que nós somos", lembrou. "Acima de tudo, eu tenho orgulho em ver como as gerações mais novas são mais capazes, mais engajadas e menos discriminatórias do que a minha."

"Eu tive momentos de muita sorte, a maior delas foi conhecer a Lauren em Nova Deli [...] há 35 anos", comemorou.

"Ela é a minha esposa, a mãe dos meus filhos e nunca deixou de ser a minha namorada. Então, Heraldo, se um dia alguém, sem ter muito o que fazer, perguntar: 'Que fim levou aquele repórter?'. [Responda:] 'Ele está bem, está com a namorada dele'."

De acordo com o UOL, a demissão do jornalista faz parte de uma série de cortes na TV Globo. A emissora também anunciou a saída de Maria Thereza Pinheiro, Teresa Cavalleiro, Cristina Piasentini, Silvia Sayão, Meg Cunha e Marco Rodrigues, todos profissionais experientes e com muitos anos de casa.