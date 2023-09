TSE forma maioria para condenar Bolsonaro, PGR faz acordos com réus do 8/1 e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - TSE forma maioria para condenar Bolsonaro, PGR faz acordos com réus do 8/1, novo plano para ensino médio e outras notícias para começar este sábado (23).

JUSTIÇA

TSE forma maioria para rejeitar recurso de Bolsonaro contra inelegibilidade.Tribunal tem 4 votos contra tentativa de ex-presidente de reverter decisão que o deixou inelegível por oito anos; 3 ministros ainda votarão.

PGR

PGR faz acordos com réus do 8/1, fixa multas de até R$ 20 mil e aguarda aval de Moraes. Termos preveem também serviços comunitários; denunciados por terem sido executores dos ataques não podem entrar no acordo.

SERGIO MORO

CNJ investigará Moro por violar 'transparência e prudência' ao destinar R$ 2,1 bi à Petrobras. Corregedor Luis Felipe Salomão afirma que o alegado combate à corrupção não pode servir de biombo para se praticar as mesmas condutas que se busca reprimir.

JUSTIÇA ELEITORAL

Gleisi recua sobre fim da Justiça Eleitoral após reação de Moraes. No Recife, presidente do PT afirma que foi mal compreendida e teve fala descontextualizada, mas mantém críticas.

EDUCAÇÃO

Novo plano para ensino médio amplia aulas tradicionais e torna espanhol obrigatório; veja como pode ficar. Governo Lula concluiu projeto de lei que deve ser enviado ao Congresso; se aprovadas, mudanças estão previstas para 2025.

ESPORTE

Talentosa, Walewska abriu mão da seleção brasileira após ouro olímpico. Atleta deixou o time nacional depois de ter subido ao topo do pódio nos Jogos de Pequim. A campeã olímpica de vôlei morreu aos 43 anos, nesta quinta-feira (21).

GREVE

Movimento estudantil age como a direita bolsonarista, diz diretor de unidade da USP. Paulo Martins dirige a FFLCH e ordenou o fechamento dos prédios para impedir invasão, o que fez alunos declararem greve.

MERCADO

Guedes relativiza ditadura em aula de economia e diz que havia 'Congresso aberto'. Ex-ministro de Bolsonaro também reconheceu pontos positivos do PT, como o Bolsa Família.

CELEBRIDADES

Gisele Bündchen diz que esperava seguir os passos dos pais no casamento: 'Estão juntos há 50 anos'. Modelo volta a lamentar a separação de Tom Brady.

MUDANÇA CLIMÁTICA

Tuvalu sempre será um país, mesmo debaixo d'água, diz líder de nação que submerge. Arquipélago de Tuvalu, na Oceania, vê território ser tomado pela elevação do nível do mar, fruto da emergência climática.

BICHOS

Morre Thayron, cachorro que ajudava nas buscas por desaparecidos das enchentes no Rio Grande do Sul. Animal ganhou homenagem do Corpo de Bombeiros nas redes sociais.

EQUILÍBRIO

Sedentarismo, hipertensão e consumo de ultraprocessados são fatores de risco para demência. Prevenção de doenças neurodegenerativas tem mobilizado pesquisadores no mundo todo.