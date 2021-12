Tierry fala sobre recuperação do filho, que fez nova cirurgia após amputar o pé

A mãe do menino, Lorena Allveis, também falou sobre o procedimento. "Meu filho amputou um dos pés há quatro anos. No ano passado teve que fazer uma cirurgia de reparo e agora teve que passar novamente por essa cirurgia de reparo. Enfim, deu tudo certo na cirurgia, agora é recuperar praticamente do zero mais uma vez. Mas com Deus tudo é possível e estou aqui firme. Mas cabeça de mãe vocês sabem como funciona, né?", disse.

O artista usou as redes sociais para falar sobre a recuperação do herdeiro. "O Dida está ótimo. Tem que fazer fisioterapia por causa da cirurgia que teve que fazer de novo. Mas está bem. Ele é uma criança maravilhosa, muito amada. Ele é muito resiliente", disse Tierry.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.