Morre aos 78 anos Michael Nesmith, guitarrista dos Monkees

Morreu nesta sexta-feira (10) o guitarrista da banda americana Monkees, Michael Nesmith, aos 78 anos. Além de guitarrista, ele era ator e cantor.

Segundo um comunicado oficial, ele morreu por causas naturais, em casa e cercado de familiares. Nesmith era filho de Bette Nesmith Graham, inventora do corretivo líquido para papéis (Liquid Paper), e herdou a sua fortuna nos anos 80.

A boyband Monkees fez sucesso nos anos 60 e teve início com uma série de televisão homônima, de um grupo que se inspirava nos Beatles e tentava ser a nova sensação dos EUA.

O grupo compôs suas próprias canções e entre os sucessos de autoria de Michael estão Mary, Mary, Circle Sky, Listen to the Band e The Girl I Knew Somewhere.

Depois do fim do grupo, Nesmith criou a nova banda, a First National Band, de country rock, seguindo em carreira solo posteriormente.