Thales Bretas homenageia Paulo Gustavo com dona Hermínia no Dia das Mães

“As duas maiores mães da minha vida! A primeira é a maior do Brasil. Mas representou pra mim um pãe tão atencioso, carinhoso e dedicado. Na fofo ele amamentava Gael enquanto no set de filmagem! Te amo PG!

No Instagram, o médico dermatologista publicou a foto de Paulo Gustavo nos trajes de dona Hermínia, durante um intervalo nas filmagens, amamentando Gael, um dos filhos do casal. Ele também homenageou a própria mãe. Confira:

