Grávida, Thaeme prepara música ao novo bebê e não planeja mais filhos

"Foi do dia para a noite que eu tive que parar", afirma. A cantora colocou um curativo no seio e disse estar machucado, só assim Liz aceitou. "Percebi que seria muito mais doloroso para ela se eu fosse tirando aos poucos", afirma a artista, que diz não ter incentivado o desmame, só foi o melhor para ela.

Ela conta que, antes do isolamento, passava bastante tempo com a filha, mas "não tão de perto e intensamente", devido aos compromissos profissionais. Por isso, ela diz que, apesar dos desafios da convivência e de não poder fazer shows, o momento foi bom para se aproximar ainda mais de Liz.

Apesar de admitir que sempre desejou ao menos dois bebês, Thaeme diz que deve parar por aí. "Penso que vamos parar em dois mesmo para cuidar da melhor maneira possível... duas no caso", afirma ela, citando os planos para o futuro com o marido Fábio Elias.

Liz foi, inclusive, uma das primeiras pessoas a saber da gravidez da mãe e tem aceitado bem a novidade. Thaeme diz que espera que elas tenham uma relação de cumplicidade. "Imagina que delícia vai ser uma parceirinha para a Liz, igual eu sou com as minhas irmãs'".

A felicidade é tanta que Thaeme tem compartilhado tudo com os fãs pelas redes sociais e já prometeu uma música em homenagem à filha caçula. Ela, que fez "Pedacinho Meu" (2019) para Liz, pretende "gravar um clipe para homenagear a Ivy, com o barrigão", assim que a pandemia permitir.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Desde criancinha, quando brincava de boneca eu já me imaginava mãe". É assim que a cantora Thaeme Mariôto, 35, da dupla com Thiago, recorda quando começou a pensar em ter filhos. Agora ela celebra sua segunda gravidez, de Ivy, que completou 19 semanas nesta quinta-feira (6).

