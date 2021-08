Thales Bretas canta parabéns sozinho ao filho e emociona web: 'dói não ver o Paulo Gustavo'

Thales Bretas comemorou nesta terça-feira (3) o aniversário de 2 aninhos do filho Romeu, fruto do seu casamento com Paulo Gustavo.

O viúvo do humorista emocionou os seguidores ao mostrar o momento ao lado do menino com o irmão, Gael, que comemora aniversário no dia 13 de agosto. No vídeo, ele canta, sozinho, os Parabéns. A falta de Paulo Gustavo no vídeo levou alguns seguidores às lágrimas.

Thales cantando parabéns para o Romeu que faz 2 anos hoje , como dói não ter o Paulo Gustavo nesse vídeo pic.twitter.com/SNQiOPpSaC — Paula Moretti (@PaulaMoretii) August 3, 2021

“Parabéns para o nosso primogênito! Viva Romeu! Muita alegria na sua vida meu filho! Papai vai estar sempre presente para tudo.”, escreveu.

Ao fundo da imagem com o bolo, é possível ver a placa da rua que homenageia Paulo em Niterói.

A mãe do humorista, Déa Lúcia, também homenageou o neto: "Meu príncipe amado Romeu faz 2 aninhos hoje. Parabéns felicidades. Muitas benção do céu pra você. Vovó te ama", escreveu ela.

No Twitter, o nome de Paulo Gustavo ficou nos trending topics, com internautas lamentando a morte do humorista, vítima da Covid-19, e sentindo falta do artista ao lado dos filhos no vídeo postado por Thales. Nesta terça-feira, a revista GQ divulgou a capa protagonizada pelo dermatologista e os herdeiros de Paulo Gustavo.