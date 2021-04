Thais e Viih se irritam com Juliette: 'ficou parecendo que é obrigação'

Thais não deixou passar o climão que teve com Juliette no Quarto do Líder após Viih Tube dizer que apenas uma das duas iria dividir a cama com ela. A cirurgiã-dentista seguiu tocando no assunto ao acordar neste sábado (3), dizendo que a paraibana força as coisas para Viih Tube. E Vitória voltou a criticar a "amiga".

Thais tá forçando hein..

Juliette nunca pediu colar e muito menos pra ir no almoço do anjo.

Eu não vou esquecer o destrato que Thais e Viih fizeram com Juliette no almoço NUNCA.

E ainda tem cacto adotando essas falsas.

Que planta rastejante falsa.. #BBB21

pic.twitter.com/olC7BL1d8Z — anti fiuk e anti arthur (@comenteiw) April 3, 2021

Thais conversou com Camilla e Pocah na área externa. Camilla tentou defender, mas Thaís disse que foi ela a convidada de Viih, e Juliette sabia. "A Juliette falou 'a Vitória deu a entender que quer que a Thaís vá'. Aí a Vitória ficou sem jeito. Eu também ficaria sem jeito", disse Thais.

A sister disse que sonhou junto com Viih Tube como seria “inaugurar” o quarto do líder. Thaís afirmando que Juliette sabia que Vitória escolheu a outra sister mas queria dar a entender que quem estava criando caso era ela.

Depois em conversa com Viih Tube, Thais disse que é muito chato que ela tenha que ficar escolhendo toda vez. . "Eu não vou ficar escolhendo. Não sou mãe de ninguém", disse Viih. "Ficou parecendo que é uma obrigação ela estar ali, no cinema, no almoço, e os outros são quem deve revezar", reclamou Thais.

Thais contou a Viih que não comemorou a liderança da amiga como gostaria: "Eu não vibrei tanto junto porque ela não dava espaço, não, Vitória"..

Viih, que deu a entender que Juliette desmereceu a sua vitória, disse: "Meu medo é acontecer sabe o quê? O que aconteceu com Projota e Arthur, de achar que a liderança é dupla"