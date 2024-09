Termina namoro de MC Ryan e Giovanna Roque

Giovanna Roque anunciou o fim do namoro com MC Ryan, com quem tem uma filha de 9 meses.

Através do stories do Instagram, Giovanna pediu para não ser relacionada com o funkeiro. "Viemos por meio deste comunicado informar a todos vocês que eu e Ryan não somos mais um casal. Sei que isso é um assunto particular, mas já estou poupando futuras notícias, suposições e piadas... Somos pais da Zoe e essa é a única razão de vínculo que possa existir. Peço, assim, que não me relacionem a nada do mesmo. Obrigada!", escreveu.

Essa é a segunda vez que os dois terminam o relacionamento. A primeira vez foi em julho do ano passado antes de anunciarem que estavam esperando a primeira filha.