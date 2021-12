Tatá Werneck zoa Fiuk após desentendimento em entrevista; Veja vídeos

Tatá Werneck e Fiuk tiveram um desentendimento recentemente e a apresentadora aproveitou para zoar com o cantor durante o Prêmio Multishow.

"Tatá você tá saindo do roteiro"

"Amor não faz o Fiuk não, por favor" KKKKKK#PremioMultishow2021 pic.twitter.com/6pQ4vdkLfQ — POPTime (@siteptbr) December 9, 2021

No início da premiação, a mãe de Maria Clara estava interagindo com Iza quando a cantora pediu para a humorista seguir o roteiro, fazendo menção a entrevista com o ex-BBB no Lady Night.

"A gente não tinha combinado isso", falou Iza. "Amor, não faz a Fiuk, não. Não faz essa polêmica, não", brincou a humorista.

Já no encerramento do Prêmio, Tatá surpreendeu ao aparecer com uma faixa na cabeça com a frase 100% Fiuk e pedindo desculpas ao filho de Fábio Jr.

"Gente, eu queria pedir desculpa para o Fiuk. Quero fazer as pazes. 100% Fiuk", gritou Tatá em tom de zoação.