T4F usará caminhões-pipa e climatizadores nos shows de Taylor Swift em SP

Em resposta ao questionamento do governo federal, a produtora dos shows de Taylor Swift no Brasil, a T4F (Time For Fun) prometeu usar caminhões-pipa e climatizadores para amenizar o calor nas próximas apresentações da cantora, que agora leva sua turnê a São Paulo.

No último sábado após a morte da fã Ana Clara Benevides, de 23 anos, após passar mal no primeiro dia de show da cantora — dia em que foi registrada uma sensação térmica de mais de 60 oC no local, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça, solicitou que a empresa se manifestasse sobre as ações no local dos shows diante da onda de calor.

A T4F afirmou, após a morte, que intensificou a distribuição gratuita de água para o público de Taylor nas filas e nos setores internos, e prometeu caminhões-pipa e climatizadores.

A Senacon também determinou regras para eventos realizados nos próximos 120 dias —- que seja fornecida água gratuitamente, que o preços abusivos da água sejam supervisionados pelos órgãos responsáveis e que haja resgate rápido e eficiente a quem passar mal.