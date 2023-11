Carlos Villagrán, o Quico de Chaves, é diagnosticado com câncer

A filha caçula do ator recentemente iniciou o tratamento contra um câncer de mama. Ela também é empresária do pai.

Com a repercussão do diagnostico, Carlos Villagrán tranquilizou os fãs em uma postagem no Instagram. "Queridos amigos, estou bem. Não se preocupem, por favor! Aos veículos sensacionalistas, me encontro com saúde. Estou trabalhando na Disneyland de Anaheim [Califórnia], graças a Deus tudo isso já passou", escreveu.

Carlos Villagrán, o eterno intérprete de Quico no seriado Chaves, foi diagnosticado com câncer de próstata. O ator de 79 anos tranquilizou os fãs e disse que já se submeteu a cirurgia.

