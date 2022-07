Suspeito de atirar no passeador dos cachorros de Lady Gaga é libertado após erro nos EUA

James Howard Jackson, de 19 anos, é acusado de disparar em Ryan Fischer com uma pistola durante uma tentativa de sequestro dos valiosos bulldogs franceses da estrela, perto do Sunset Boulevard de Los Angeles.

LOS ANGELES, EUA - Autoridades americanas buscavam nesta quarta-feira, 20, o suspeito de atirar no passeador dos cães da diva pop Lady Gaga, em 2021. Ele estava detido e foi libertado por engano, meses depois do incidente.

