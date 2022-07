Após cirurgia de endometriose, Anitta tem estado de saúde detalhado por hospital

A cirurgia que retira os focos da endometriose não cura a doença e é necessário dar seguimento ao tratamento. A cantora descobriu que sofre de endometriose após 9 anos sentindo os sintomas e sem o diagnóstico certo. O problema consiste em uma condição inflamatória crônica originada pelo crescimento anormal de células do endométrio fora do útero. Entre os sintomas estão cólicas e dores intensas, sangramento, dor durante relação sexual, infertilidade e outras complicações que podem até acometer outros órgãos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.