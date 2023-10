Suposta filha de Leonardo pensa em desistir de exame de DNA: 'Exausta'

No início deste mês, o Balanço Geral, da Record, divulgou a notícia de que Dyane Akacio recebeu uma carta da mãe biológica dizendo que o cantor Leonardo seria seu pai. A modelo solicitou um exame de DNA para descobrir se é realmente filha do artista, e nesta sexta-feira (20) desabafou sobre a situação nas redes sociais.

No Instagram, Dyane postou uma sequência de Stories comentando sobre o assunto: "Tudo que eu queria na minha vida, nesse momento, era casar e levar meu filho comigo pra Portugal. Tenho me planejado há anos pra isso. Com 27 anos, muitas pessoas colocam os sonhos na gaveta e almejam apenas coisas simples. Paz e ser feliz!!!".

"Foi o que eu fiz e queria. Coloquei meus sonhos adolescentes na gaveta e fui viver! Essa história toda atrasou a vinda do meu filho para Portugal, vai me deixar mais tempo longe dele, o que eu não acho justo, virou minha vida de cabeça pra baixo e só tem me colocado em conflitos e atraído julgamentos", disse.

"Só Deus sabe o que tenho enfrentado nos últimos meses, como estou psicologicamente, o que minha família tem sofrido. Hoje [quinta-feira, 19/10], minha mãe passou o dia todo no hospital. Mas Deus, para quê tudo isso?", questionou.

"Acredito que a vida não seja fácil pra ninguém, todos nós temos desafios, mas o que tenho passado tá fora da base... Eu não procurei ninguém, nunca tive curiosidade de saber sobre quem tinha me doado. Dói, eu já estava me curando dessa ferida...", acrescentou.

A modelo, que mora atualmente em Portugal com sua família adotiva, reforçou que só quer ter paz novamente. "Eu tinha problemas, assim como todo mundo, mas eu tava fazendo a minha vida fora do país e estava bem... Em vista do que estou nesse momento. Sinceramente, não sei qual o propósito de Deus com isso tudo na minha vida. Só sei que quero ter paz de novo. E se isso implica ficar na dúvida sobre saber se sou filha ou não dele", explicou.

"E deixar de procurar alguém que não aparece, que procurou por mim durante 1 ano e hoje essa pessoa não aparece, não dá notícias, não está onde deixou escrito que estaria (o endereço em cartas). Se alguém está brincando comigo, com a minha vida e com a minha história, por favor, não acabe com a minha vida", completou.