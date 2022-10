Streamer Alanzoka explica voto contra Bolsonaro e relembra morte de tio por covid -19

AGORA: Enqto era atacado no chat por gados, Alanzoka foi explicar seu posicionamento contra o Bolsonaro e aproveitou pra falar que seu tio faleceu na pandemia (enqto vacinas eram negadas) e começou a chorar! Vale lembrar: Alan ajudou Manaus sem respiradores com 20 mil reais! pic.twitter.com/AFZYFd0y8C

