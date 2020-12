Sthefany Brito mostra rostinho do filho em comemoração de 1 mês de vida

Sthefany Brito compartilhou com os seguidores as fotos da comemoração do 'mêsversário' do filho Antonio Enrico, fruto do seu casamento com o empresário Igor Raschkovscky.

A atriz de 33 anos escolheu um tema natalino para o festejo, e fantasiou o menino de Papai Noel. O tio da criança, Kayky Brito, marcou presença na comemoração.