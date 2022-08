Sonia Abrão comete gafe e diz que Ziraldo morreu ao homenagear Jô Soares

Sonia Abrão confundiu as coisas durante uma homenagem a Jô Soares no "A Tarde É Sua" (RedeTV!). Ao lembrar sobre o último convidado do "Programa do Jô", Ziraldo, ela afirmou que o cartunista de 89 anos já morreu.

"O último programa foi com o Ziraldo, que foi outro genial que também já partiu", afirmou. No entanto, o autor de "O Menino Maluquinho" está vivíssimo.

"Mas o que ficou na memória do público como despedida foi o programa com o Rei Roberto Carlos", afirmou ela, relembrando a série de programas que marcou a despedida do apresentador da TV Globo.

Logo em seguida, Sonia foi informada do equívoco: "Deixa só eu corrigir uma informação errada que eu dei em relação ao que, graças a Deus, não aconteceu. Eu falei que o Ziraldo era outro gênio que tinha partido. Mas graças a Deus ele continua aqui com a gente. Ziraldo, bota na conta da comoção, na verdade, tá certo?".