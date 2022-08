Ex-BBB Vanessa Mesquita explica motivo de ter feito ninfoplastia

Ela acredita que o fato de ter relaxado nos exercícios e alimentação durante a pandemia causou essa flacidez. “Dois anos praticamente sem treinar”, disse. “Isso afetou muito meu metabolismo. Consequentemente fiquei muito flácida e todas as regiões do meu corpo ficaram flácidas. Então isso que começou a me incomodar”.

