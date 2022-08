Solteira, Bianca Andrade reclama de mania de homens ao flertar e mulherada concorda em peso

isso aí é só na minha bolha ou será que entrou pro livrinho de regras de como flertar e eu tô desatualizada? Não que eu queira casar e ter filhos com alguém não, até pq isso eu já fiz, mas é que não tá dando pra ter uma conversa gostosinha com o povo. Vamo galera, contatinhos!

Nessa minha nova fase solteira estou percebendo uma coisa: as pessoas estão com as mesmas manias na hora de “flertar”. sei lá parece que fingem desinteresse pra ver se a gente acha interessante. Só que fica feio pq estão TODOS fazendo igual hahahaha ai tá uó tenho paciência não

