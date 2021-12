Solteira, Sthe Matos rebola loucamente em vídeo e manda recado ao ex

Sthe Matos deu uma cutucada no ex-noivo, Victor Igoh, ao compartilhar um vídeo em que aparece eufórica no clima de solteirice, às vésperas do Réveillon nesta quinta-feira, 30. No vídeo em questão, Sthe surgiu rebolando muito na balada, ao som do funk “Solteira de Novo”, de MC Vitinho Avassalador. sthe tá curtindo horrores o final de ano, ela merece ela merece pic.twitter.com/HQWdihi31N — thon (@tuitathon) December 30, 2021 Confira a letra: “Ela tá solteira de novo / Ligando pra nada / Juntou as amigas e partiu pra noitada / Depende de homem pra p**** nenhuma / Namorou maior cota e só foi enganada / Melhor solteira do que mal acompanhada / Então pode chamar que ela vem / Descobriu que ficar solteira é a melhor coisa que tem”. A ex-A Fazenda foi deixada pelo influenciador após se envolver com Dynho Alves no reality show, mas a separação foi considerada como um “livramento”. Em entrevista recente, a amiga Tassia Brasil afirmou que Victor está levando uma fama de santo que não procede, e que já havia traído Sthe inúmeras vezes.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.