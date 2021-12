Confira os piores da TV brasileira em 2021

Sikêra Jr. reinou em 2021 como o pior da televisão brasileira. O apresentador do “Alerta Nacional” (RedeTV!) aparece no topo do ranking, segundo a colunista Patrícia Kogut, do O Globo. O apresentador que protagonizou discursos de ódio e cenas recorrentes de LGBTfobia na TV aberta já havia ganhado em outubro o título de “pior coisa da televisão nos últimos anos” pelo colunista Flávio Ricco, do R7. Na descrição de Kogut, Sikêra “se alimenta do discurso de ódio, das fake news e das baixarias em geral”, mas não podia ficar de fora da lista dos piores, que também contou com outras atrações policiais sensacionalistas como o “Brasil urgente” (Band) e “Cidade Alerta” (Record). Depois do trio, a lista segue as atrações que fracassaram, como o Zig Zag Arena (TV Globo), e o programa “Casa Kalimann”, com a ex-BBB Rafa Kalimann, no Globoplay, que foi absoluto fracasso de público. Apesar da temporada de sucesso na edição passada, “A Fazenda 13” não vingou em 2021 e entrou para a lista, assim como o reality “Ilha Record”. A novela bíblica Gênesis também foi citada, sendo comparada às reprises do mesmo gênero, trazendo pouca novidade. Ainda segundo Kogut, a novela do Globoplay “Verdades Secretas 2” decepcionou na trama pouco convincente.

