Morre avó de Tatá Werneck: ‘Tive medo do dia de hoje desde criança. Minha melhor amiga'

Tatá Werneck perdeu a avó, Hermelinda Arguelhes, nesta quinta-feira, 30. A comediante lamentou a morte em um post de partir o coração nas redes sociais. “‘Tive medo do dia de hoje desde criança. Pra quem assistia trolala, hoje meu Denguinho, minha Rainha, minha melhor amiga , se foi . Sem ela eu não seria nada.”, escreveu. A artista chamava a avó de Denguinho. "Esse sempre foi meu maior medo desde criança: perder minha vó Denguinho. Minha alma gêmea. Minha melhor amiga. Minha confidente. A mulher que me ensinou a ter fé. A mulher que me ensinou a ser forte. Achei que não fosse suportar. Cheguei a desmaiar. Eu queria ter forças pra vc ir embora segurando a minha mão. Mas sou medrosa. Achei que não fosse ter coragem. Mas vc me esperou. Esperou que eu me fortalecesse. Ela me disse que só iria embora quando todo mundo tivesse feliz. Um dia antes do ano novo. Chance de recomeçar", desabafou Tatá no Instagram. A avó da Tata Werneck, chamada carinhosamente de Denguinho, veio a óbito hoje. Sentimos muito, @Tatawerneck. Sentimos com todo o coração! Todo o amor e força do mundo para você e sua família nesse momento de fragilidade. Ela seguirá viva em vocês



(Imagem Reprodução: Globo) pic.twitter.com/diskgLvCwg — Fofoquei (@fofoqueioficial) December 30, 2021 Tatá compartilhou o vídeo da participação da avó no Arquivo Confidencial, de Faustão. Tatá Werneck já sofreu uma perda muito grande em sua vida neste ano. O humorista Paulo Gustavo era um de seus melhores amigos, e faleceu em outubro, vítima da Covid-19. Ela também perdeu outros amigos para a doença neste ano.

