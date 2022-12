Simony é internada para reta final de tratamento contra o câncer

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na noite desta terça-feira (13), a cantora Simony, de 46 anos, contou que está internada para a reta final do tratamento contra um câncer no intestino.

A artista publicou uma foto nos Stories do Instagram em que aparece na cama do hospital e escreveu: "Internada para a reta fina. Sou só gratidão. Deus me carregou no colo até aqui".

Simony passou por sessões de quimioterapia, que chegaram ao fim em outubro, e em novembro iniciou o tratamento de radioterapia.

A cantora foi diagnosticada com câncer no intestino em agosto deste ano. Em outubro, ela comemorou o avanço do tratamento e disse que o tumor diminuiu em mais de 50%.