Simone revela que foi flagrada pelo irmão fazendo sexo em beco

“Ele [Kaká] disse: ‘o Caio está aí, mas ele acabou de subir as escadas… vamos de novo’ e eu disse ‘não, aqui não, vamos acabar lá em cima em nome de Jesus’. Quando eu abaixei as calças para ir de novo, meu irmão colocou a cabeça na janela”, relembrou.

A cantora Simone Mendes causou surpresa ao revelar que já foi flagrada fazendo sexo pelo irmão. A revelação foi feita durante participação da artista no programa do Faustão, na Band, nesta sexta-feira (5).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.